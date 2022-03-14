شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع البريطانية: البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريا عن التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريا عن التجارة العالمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الروسية فرضت حصارا على ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود، موضحة أن البحرية الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كيلومترًا فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.