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ما هى المواد والأدوات الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أهم المستلزمات و المواد و الادوات الطبية التى يتم تعقيمها بالإشعاع للحفاظ على سلامة المواطنين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالآتي:

 

1-السرنجات.

 

2 - مرشحات الغسيل الكلوي.

 

3 - أنابيب ومعدات نقل الدم.

 

4  -الخيوط الطبية .

 

5- القفازات.

 

6 - القطن والشاش الطبي.

 

7  -ملابس وأقنعة الأطباء المستخدمة في العمليات الجراحية.

 

8 - صمامات القلب الصناعية.

 

9  - المسامير المستخدمة في جراحات العظام.

 

10 - المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

 

11 - مساحيق التجميل.

 

12 - العبوات الفارغة المستخدمة في تعبئة  القطرات والأدوية وغيرها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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