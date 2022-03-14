شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المواد والأدوات الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أهم المستلزمات و المواد و الادوات الطبية التى يتم تعقيمها بالإشعاع للحفاظ على سلامة المواطنين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالآتي: 1-السرنجات. 2 - مرشحات الغسيل الكلوي. 3 - أنابيب ومعدات نقل الدم. 4 -الخيوط الطبية . 5- القفازات. 6 - القطن والشاش الطبي. 7 -ملابس وأقنعة الأطباء المستخدمة في العمليات الجراحية. 8 - صمامات القلب الصناعية. 9 - المسامير المستخدمة في جراحات العظام. 10 - المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء. 11 - مساحيق التجميل. 12 - العبوات الفارغة المستخدمة في تعبئة القطرات والأدوية وغيرها.