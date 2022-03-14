شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المواد والأدوات الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أهم المستلزمات و المواد و الادوات الطبية التى يتم تعقيمها بالإشعاع للحفاظ على سلامة المواطنين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالآتي:
1-السرنجات.
2 - مرشحات الغسيل الكلوي.
3 - أنابيب ومعدات نقل الدم.
4 -الخيوط الطبية .
5- القفازات.
6 - القطن والشاش الطبي.
7 -ملابس وأقنعة الأطباء المستخدمة في العمليات الجراحية.
8 - صمامات القلب الصناعية.
9 - المسامير المستخدمة في جراحات العظام.
10 - المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
11 - مساحيق التجميل.
12 - العبوات الفارغة المستخدمة في تعبئة القطرات والأدوية وغيرها.