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رمى نفسه من أعلى العقار.. ماذا قال والدي حارس الأهلي في التحقيقات؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال والدَيِ حارس النادي الأهلي المتوفى زياد إيهاب، وشاهدين على واقعة إلقاء نفسه من شرفة منزله بعين شمس.

وأكدوا في شهادتهم أمام النيابة العامة، على مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.

وكانت النيابة قد ناظرت جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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