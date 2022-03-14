3 إجراءات من النيابة العامة في واقعة وفاة حارس الأهلي زياد إيهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة قرارات عدة بشأن التحقيقات التي تجريها في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب.

وشملت تلك الإجراءات، وفق بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأحد، نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات.

وكانت النيابة قد ناظرت جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.

وسألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.