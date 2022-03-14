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رفضت أسرته زواجه من فتاة.. النيابة تكشف تفاصيل وفاة حارس الأهلي زياد إيهاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغًا اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.

وسألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولًا لحقيقتها، وجار استكمال التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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