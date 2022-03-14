لا تُرى بالعين المجردة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي اليوم الاثنين 14 مارس 2022.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، وسنراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبها صباح اليوم التالي.

وأوضح أستاذ الفيزياء الفلكية، أن رؤية هذا المشهد يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، كون الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مارس الجاري، 11 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 1 مارس، برؤية الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، على أن تختتم يوم 29 مارس، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل منذ الشروق وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.