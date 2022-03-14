مستشار الرئيس للصحة: الوضع الحالي أفضل بكثير واقتربنا من تطعيم 40% من السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الفترة الماضية كنا نشهد زيادة في حالات الإصابات والوفيات، والسبب في ذلك متحور "أوميكرون" نسبة العدوى كانت عالية.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الوضع الحالي الآن أفضل بكثير والحالة مستقرة، وبدأ يحدث انخفاض في عدد الحالات المصابة والتي تحتاج رعاية مركزة، لافتًا إلى أن عدد وفيات كورونا وصل لـ 8 حالات فقط.

وأوضح أنه عندما تكون أعداد الإصابات عالية والأعراض خفيفة، تكون نسبة الحالات البسيطة 85%، والحالات الشديدة حوالي 15%، وبالتالي يكون هناك عدد الوفيات ونحن لا نتمنى ذلك، معقباً: "نتمنى ألا يكون هناك عدد وفيات نهائياً".

|وأشار إلى أن انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، أدى إلى انخفاض الحالات الشديدة من إصابات كورونا، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات.

وأكد أنه هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن سلسلة التطعيمات مازالت مستمرة، مع تدفق اللقاحات التي تأتي مصر.

ولفت إلى أن لقاح كورونا لم يمنع الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، لكنه يحد من انتشار المرض، ومن مخاطره وأعراض انتشاره الشديدة، متابعًا: "قربنا من تطعيم 40% من السكان كان هدفنا يحصل في يناير لكن وصلنا له في مارس".