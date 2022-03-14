ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر والجهات التابعة لها (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صرف ألف جنيه مكافاة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها، اليوم الأحد.

ونص القرار الذي حصل الخليج 365 على نسخة منها على صرف المكافأة للعاملين بالجامعة وكافة الجهات التابعة لها، نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر الأربعاء الماضي، صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.