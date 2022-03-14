شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات بالكامل وأضرت بـ104 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، إن القوات الروسية دمّرت 7 مستشفيات بالكامل وألحقت أضرارا بـ 104 أخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كيلومترًا فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.