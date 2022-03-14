شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة خيرسون بأوكرانيا: نفاد الوقود والطعام من المدينة ولا يوجد ممرات آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمدة خيرسون في أوكرانيا، عن نفاد الوقود والطعام من المدينة، موضحا أنه لا يوجد ممرات آمنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كيلومترًا فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.