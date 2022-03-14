شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": المؤشرات الأولية لمحصول القمح مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحديث المنظومة الزراعية بالبلاد للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة، كما توفر دعم كبير للمزارع المصر ، وتابع:"إنتاجية الفدان من القمح تضاعفت بفضل الدعم الكبير من البحوث الزراعية لتصل إلى 20 أردبا"، مشدداً على أن الزراعة تعد أمن غذائى ومجتمعى قومى للمصريين.

وأضاف "القرش"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أنه من المتوقع أن يصل موسم الحصاد المقبل من القمح لـ10 ملايين طن من الأقماح ومن الممكن يكون أكثر من ذلك كون النتائج مبشرة، مشدداً على أن الدولة تقدم تيسيرات وحوافز كثيرة من أجل الأرتقاء بإنتاجية الأراضى الزراعية وتطوير أداء المزارعين.

وأشار "القرش"، إلى أن الجهود التي بذلت في ملف الزراعة كبيرة جداً وضخمة، وتابع:" أسقطنا جزء كبير من مديونيات الفلاحيين تقدر بالمليارات.. ونعمل على الحصول على أعلى معدل جودة للقمح كونه محصول استراتيجى"، لافتاً إلى أنه متوقع أن تكون هناك حوافز إضافية للفلاحين خلال الفترة المقبلة.

ولفت "القرش"، إلى أن الدولة تنفق ما يقارب من 250 ألف جنيه على استصلاح الفدان الواحد من الأراضى الزراعية وهذا يجعلنا نعلم مدى أهمية الأراضى الزراعية التي يعمل عليها المصريين منذ 7 آلاف عام، والحفاظ على كل شبر منها، وتابع:"في أخر 30 يوم ورد لنا 1200 شكوى من بينهم ألف شكوى متعلقة بالتعدى على الأراضى الزراعية".