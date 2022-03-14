إدارة مستشفيات جامعة القاهرة: حياة كريمة تدير منظومة المساعدات بمنتهى الذكاء

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة صلاح رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة عن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لم أكن أتصوران اجتماع اليوم، إنه سيصل إلى 5 ساعات وكل واحد أو مؤسسة بتحاول تقول هى إزاى ممكن تساعد الدولة فى الفترة دى، واختيار الناس التى حضرت كان فى منتهى الزكاء.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: كنت بحلم أن كل الجمعيات تكون تحت مظلة واحدة لمنع التكرار ومبادرة حياة كريمة تدير بمنتهى الزكاء وأنا متخيلة أن الوصول لأى مواطن فى مكان يعزز الشعور بالانتماء.

وتابعت: "أنا مقتنعة أن مافيش مصرى غلبان لأن الغلبان اللى ما عندوش حد، واجتماع اليوم أوضح أن هناك وضوح رؤية وأن هناك تنسيق وتم الطلب بأن تكون الاجتماعات أسبوعية تبدأ من الأحد القادم وأنا مبهورة من الحماس والإصرار الشديد جدا على أن تصل المساعدات بأقصى سرعة من حياة كريمة والجمعيات".