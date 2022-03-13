شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توجيهات الرئيس السيسي امتداد لاهتمام الدولة بتحسين أوضاع الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة فى تعليقه على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، أن هذا يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصرى عبر دعمه وخدمته.

وأضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن مثل هذه الاحداث وتوجيهات الرئيس تشعرنا بتوجهات الدولة فى دعمها للفلاح والمزارعين دائمًا، والبداية ليست الآن بل عندما تم الإعلان عن زيادة سعر توريد إردب القمح بزيادة تقترب من 100 جنيه قبل بداية موسم الزراعة من الاساس لدعم المزارعين وتشجعيهم على زراعه القمح كونه محصولًا استراتيجيًا ويأتى ذلك تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية بتحديث المنظومة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ومضاعفته حيث بلغ إنتاجية الفدان الواحد قبل عشر سنوات بواقع عشرة أردب لكل فدان والآن أصبح 20 إردبا وهو ما يؤكد مضاعفة إنتاجية الفدان وما يحققه من عائد إضافى للفلاح .

وتابع: " الجهود أيضًا ممتدة لنظم الزراعة وأفضل التقاوى لتشجيع الفلاح فى زراعة الأقماح لتغطية احتياجات المصرى من العيش والقمح كونه لقمة العيش الاساسية للمواطنين، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى يأتى فى ضوء زيادة المساحة المنزرعة فى العام الحالى إلى 3.6 مليون فدان تقريبًا مقارنة بخمس سنوات مضت فهناك زيادة نحو 800 ألف فدان عبر زيادات متتالية وهى نسبة كبيرة فى مساحات محصول القمح المزروعة.

وتوقع أن يكون نتاج حصد موسم القمح الحالى نحو 10 ملايين طن وبالتالى فإن التوريد يعتبر منظومة حديثة وحلقة هامة جدًا لزيادة توريد الأقماح لصوامع ومطاحن الدولة حتى تكون فرصة لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والاحتياجات الرئيسية وهو ما ينصب ضمن المخزون الاستراتيجي.

وردًا على الحديدى حول المحفزات المتوقعة قال: توفير الأسمدة لها ارتباط رئيسى بفكرة توريد الأقماح عشان نشجع الفلاح على زراعة مزيد من الاراضى وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أن فكرة الحيازات الكبيرة من الأرراضى التى ستورد الأقماح سيكون لديها قدر أكبر من الاسمدة لتسهيل عملية التوريد وتحفيزها وايضًا تسهيل عمليات التوريد وتحويل الاموال بشكل فورى وهى مجموعة من الحوافز المرتبطة والوثيقة تضاف لفكرة تحديد سعر التوريد وزيادته قبل بداية الموسم الزراعي.