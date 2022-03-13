شكرا لقرائتكم خبر عن 28 وظيفة قيادية شاغرة فى الأوقاف بـ13 محافظة.. اعرف الشروط والتفاصيل "انفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 28 وظيفة قيادية شاغرة أعلنتها وزارة الأوقاف للنهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الإعلان عن شغل (28) وظيفة قيادية شاغرة بالأوقاف.



”الخليج 365” يوضح في الانفوجراف التالي شروط وتفاصيل التقديم لوظائف الأوقاف: ”الخليج 365” يوضح في الانفوجراف التالي شروط وتفاصيل التقديم لوظائف الأوقاف:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لعدد ( 13 ) مديرية هي:

( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية) .

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لعدد ( 8 ) مديريات هي :

( شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح ) .

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وقالت وزارة الأوقاف إنه للتقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية.