شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء الراحلة أنيسة حسونة بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، مراسم عزاء، مساء غدا الإثنين، بمسجد الشرطة فى 6 أكتوبر.

يشيع جثمان، الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، غدا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة فى 6 أكتوبر

وأعلنت الأسرة أنه سيتم دفن الجثمان فى مدافن عصام حسونة بالبساتين بجانب مدافن الكحلاوى.

ورحلت أنيسة حسونة، بعد صراع مع المرض الخبيث "السرطان" على مدار السنوات الماضية، والتى رفضت رفع الراية البيضاء فى مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدنى والعمل التطوعى، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.

يذكر أن أنيسة حسونة تخرجت فى جامعة القاهرة ببكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" فى 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، ولها مسيرة حافلة فى مجال المجتمع المدنى ودعم العمل التطوعى، وشغلت منصب المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.