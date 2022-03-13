شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهم مسؤول أوكرانى، روسيا باستخدام قنابل فسفورية فى دونباس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان البرلمان الأوكرانى قد اتهم القوات الروسية باختطاف رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف، ومن ناحية أخرى، اتهم الرئيس الأوكرانى زيلينسكى روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول، كما أكد الرئيس الأوكرانى أن بلاده تشهد نقطة تحول استراتيجية، وسط دوى صفارات الإنذار فى معظم مناطق أوكرانيا صباح اليوم.