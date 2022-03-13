بسمة وهبة تقدم الموسم الثاني من "العرافة" على المحور في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليًا للموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة "المحور".

وأجرت الإعلامية بسمة وهبة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها العرافة، الذي حقق نجاحا ساحقا في موسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى "العرافة"، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لايعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

واستقبل برنامج العرافة العام الماضي عددا من النجوم أبرزهم الملحن حلمي بكر، وريم البارودي، وإيمان البحر درويش، وشمس الكويتية، ومحمود كهربا لاعب الناي الأهلي السابق، والملحن عمرو مصطفى، ومايا دياب وشمس الكويتية.