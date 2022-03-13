62 باحثًا من 23 جامعة مصرية وعربية يناقشون انتهاكات الخصوصية وتحدياتها وسبل الحماية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس، أعمال المؤتمر العلمي الخامس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، ويستمر ليومين، تحت عنوان "الإعلام والخصوصية الرقمية"، برعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ومشاركة 62 أستاذً وباحثًا إعلاميًا من 23 جامعة مصرية وعربية.

يناقش المؤتمر52 بحثًا علميًا على مدى سبع جلسات على مدى يومي 22-23 مارس الجاري، وتركز مداولات المؤتمر حول سؤال رئيس: لماذا تحول الحق في الخصوصية الرقمية إلى حق افتراضي وهمى رغم تعدد المواثيق الدولية والحماية الدستورية والقانونية ؟!

ويتناول المؤتمر أشكال الانتهاكات السياسية والتجارية والمهنية والشخصية للخصوصية الرقمية وانماط التدخلات التشريعية والدولية ومبادرات التنظيم الذاتي لحماية المستخدمين وتوعيتهم بحقوقهم في حماية بياناتهم من انتهاكات شركات الانترنت وأجهزة المخابرات والرقابة المعلوماتية، كما يناقش المؤتمر سياسات الخصوصية الرقمية في إطار ثورة البيانات ودور التربية الاعلامية النقدية والخصوصية في البيئة الرقمية وخصوصية المرأة في الفضاءات الرقمية والتنظيم القانوني للخصوصية الرقمية للشخصيات العامة واتجاهات النخبة والجمهور نحو انتهاكات الخصوصية الرقمية.