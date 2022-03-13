حرق ابن أخوه حي".. تأجيل محاكمة قاتل مهندس حدائق القبة لـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة 27 فردي بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة "ح. أ"، المتهم في القضية رقم 11425 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة؛ بقتل ابن شقيقه حرقا حيًا -ببنزين- وأضرم النيران به وسط الشارع، لجلسة 15مايو الجاري للمرافعة.

أسندت النيابة العامة، للمتهم أنه في غضون 13أكتوبر قتل المجني عليه "أ. ن" نجل شقيقه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت نية الخلاص منه رغبة منه في الاستيلاء على محله التجاري، فأخذ يتدبر سبيلًا لمبتغاه ووسوس له الشيطان سوء عمله ومهد له سبيل خطيئته، وأوحي له كيفية الخلاص منه وهي قتله حرقا.

وأضافت التحقيقات أن الجاني قام بتكسير يافطة محل تجاري وقام بإعداد أداة قتله "بنزين" منتظرًا قدوم المجني عليه، وما أن ظفر به حتى سكب السائل عليه، وألحقه بإشعال عود ثقاب وأضرم النيران بجسده، محدثًا به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه "أ. ن"، أوضح أن السبب الرئيسي للوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة لتوقف عضلة القلب وفشل في الوظائف الحيوية نتيجة حروق لهبية عميقة بنسبة 60 % بالوجه والجذع والأمعاء والذراعين والفخذين مع حروق استنشاقية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم حدائق القبة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي مفادها قيام مسن بإضرام النيران في جسد ابن شقيقه بمادة قابله للاشتعال "بنزين"، أمكن ضبطه وبمواجهته أمام جهات التحقيقات اعترف بارتكابه الواقعة، وأحالته النيابة للمحكمة التي اتخذت القرار السابق.