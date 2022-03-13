تفاصيل مصرع زياد إيهاب حارس الأهلي "بث مباشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد عادل:

"محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهم".. آخر ما كتب اللاعب زياد إيهاب، حارس ناشئي الأهلي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن يلقى مصرعه بعد سقوطه من شرفة مسكنه بالطابق الثاني عشر في حي عين شمس.

"زياد إيهاب" هو حارس مرمى النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2003، يتمتع بمحبة زملائه ومدربيه، لم يمهله القدر للعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقول أحد جيرانه: "خالد بيبو وعده بتصعيده للفريق الأول بسبب تألقه".

في الآونة الأخيرة ارتبط اللاعب عاطفيًا بفتاه، ووعدها بالزواج، وعندما علم والد الفتاة، عنفها رافضًا ارتباطها به بسبب صغر سنهما، بحسب مصدر أمني.

لم ييأس الشاب وحاول إقناع والد محبوبته برغبته الارتباط بها، دون جدوى، حيث أنه لايزال طالبًا في المرحلة الثانوية التجارية، الأمر الذي أصابه بحالة نفسية سيئة.

أحد الأصدقاء قال إنه لاحظ في الفترة الأخيرة مروره بأزمة نفسية "كنت بشوف الحزن في عينه".

ومع إشارة عقارب الساعة إلى الخامسة صباح اليوم الأحد؛ قطع صوت ارتطام، سكون منطقة عين شمس، سارع الأهالي لاستبيان الأمر، فكانت الصاعقة، جثة اللاعب ملاقاة وسط بركة دماء، أسرعوا بنقلة لمستشفى المطرية في محاولة لإسعافه، دون جدوى.

وكشفت المناظرة الأولية للنيابة للجثمان، عن وجود كسور متفرقة بالجثمان، بجانب شرخ بالجمجمة نتيجة "السقوط من علو مرتفع".

واستبعدت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتجري النيابة العامة بعين شمس، تحقيقات موسعة في الوفاة، في حين لايزال الجثمان داخل مشرحة مستشفى المطرية ينتظر التصريح بدفنه.

وأثار خبر وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي، صدمة بين أهالي وأصدقاء اللاعب وزملائه بالفريق، كما نعاه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، وتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه.