"مالحقتش أصرف البضاعة".. كواليس مأمورية أوقعت إمبراطور البرشام في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للتصدي لمروجي المواد المخدرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي الحاسم لمتعاطي ومروجي المخدرات.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، باتجار شخص يدعى "ه.ا." في الأقراص المخدرة متخذًا مسقط رأسه بقرية مزغونة مركز البدرشين مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

بالعرض على العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجه بتكثيف التحريات والملاحظة الدقيقة والحذرة في آن واحد لرصد نشاط العنصر الإجرامي تمهيدًا لضبطه.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، بينت أن المتهم بصدد ترويج شحنة من الأقراص المخدرة على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إن من النيابة العامة، داهمت مأمورية بقيادة الرائد محمد جمال برغش والنقيب عبد الرازق سيف معاوني مباحث البدرشين منزل المتهم وأمكن ضبطه دون إطلاق رصاصة، وعثر بحيازته 13 ألف قرص مخدر -تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه- ومبلغ 3 آلاف و500 جنيه وهاتف محمول.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للتصال بعملائه مؤكدًا: "مالحقتش أصرف البضاعة".

تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.