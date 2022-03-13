شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 24 مؤسسة أهلية توقع ميثاق التحالف الوطني لتوحيد جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيمون ناصر، مسئول قطاع شئون المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة، إن 24 مؤسسة أهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وقعت ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة.

أضافت سيمون سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يضم عددا كبيرا من مؤسسات العمل الأهلي بكل المحافظات، والمنتظر من التوافق الوطني بين مؤسسة حياة كريمة وجمعيات العمل الأهلي، هو التعاون في حزمة المبادرات والأعمال التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وتابعت سيمون ناصر، مسئول قطاع شئون المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة، أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في الفترة السابقة، ساعد كثيرا جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي على العمل، متابعة: "جمعيات العمل الأهلي تقوم بنفس المجهود الذي تقدمه الدولة ومؤسسة حياة كريمة ولكن بشكل مختلف، لذلك لا يقل العمل الأهلي أهمية عن أدوار القطاعات الحكومية داخل الدولة".