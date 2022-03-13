شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: احذروا انخفاض الحرارة لحين إعلان انتهاء الشتاء رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية الباردة على كافة المحافظات، تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرنا بالقول: "نحن ما زلنا في فصل الشتاء، وحذرنا كثيرا من عدم الاستهانة بالتقلبات الجوية، ولكن العديد من المواطنين كانوا يتوقعون أن فصل الشتاء قد انتهى".

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن استمرار نشاط الرياح، يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، قائلا: "إذا كانت درجات الحرارة 9 درجات ليلا، فنشاط الرياح يجعلنا نشعر وكأنها 8 أو 7 درجات مئوية".

وتابع ر مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة، لذا يجب الحافظ على أنفسنا لحين الإعلان عن انتهاء فصل الشتاء رسميا.