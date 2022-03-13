شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بالاستمرار فى حصول غير الملقحين من الطلاب والمعلمين على تطعيم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، بالاستمرار في حصول باقي الفئات التي لم تحصل على اللقاحات حتى الآن من العاملين والطلاب من الفئات العمرية المقرر لها الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية وإلزام المدارس الخاصة والدولية بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

جاء ذلك فى خطاب للمديريات التعليمية تم إرساله للمديريات التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتحوط ضد الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" والمتخذة من خلال الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.