شكرا لقرائتكم خبر عن هدية الرئيس.."حياة كريمة" تواصل قافلتها الغذائية بمراكز محافظة الغربية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤسسة حياة كريمة، قافلتها الغذائية التي أطلقتها بالتعاون مع الصافي جروب، لليوم الثالث على التوالي بمراكز محافظة الغربية والقرى التابعة لها.

وكانت قد وزعت كراتين المواد الغذائية لأهالى مركز سمنود، وتم توزيع 16 ألف كرتونة من خلال المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركه صافي، قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية، لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وكانت البداية من مركز زفتي محافظة الغربية، حيث تم إرسال 12 شاحنة تحتوي كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين.

كما وصلت 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور، وفى الطريق لمركز بسيون أيضًا 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية.