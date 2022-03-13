شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الأوكرانية: هجوم معاكس على القوات الروسية في خاركيف وميكولايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إنها شنت هجوم معاكس على القوات الروسية فى خاركيف وميكولايف، مشيرة إلى أن حصار كييف غير وارد فى المستقبل القريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويواصل الجيش الروسى عملياته العسكرية فى الأراضى الأوكرانية، لليوم الثامن عشر على التوالى، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأوكرانية، عن سقوط 35 قتيلا جراء قصف قاعدة عسكرية فى مدينة لفيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسئول محلى بارز قوله "إن روسيا أطلقت 30 صاروخا على مركز يافوريف العسكرى”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكرانى أن عسكريين أجانب كانوا متمركزين فى مركز "يافوريف" العسكرى، وليس فقط من أوكرانيا.

وتستخدم دول حلف شمال الأطلسى (ناتو) هذا المركز لإجراء تدريبات.. ويأتى الهجوم بعد تحذيرات روسية من استهداف خطوط إمداد الناتو.