شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية الأوكرانية: أنظمة التبريد بمفاعل تشيرنوبل تعمل بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية، إن أنظمة التبريد بمفاعل تشيرنوبل تعمل بشكل طبيعي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كيلومترًا فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.