شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لانتخابات المهندسين تعلن فوز طارق النبراوى بمنصب النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فوز المهندس طارق النبراوى بمنصب النقيب العام لمدة أربع سنوات مقبلة، والتى تنافس فيها مع المهندس هانى ضاحى، وذلك بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الذى استمر لمدة ثلاث أسابيع على منصب النقيب العام والنقابات الفرعية.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفى لها أن عدد الحاضرين بلغ 18 ألف و 888 ناخب وعدد الأصوات الصحيحة 18 ألف و 137 ناخب وعدد الأصوات الباطلة 751 صوتحصل المهندس هانى ضاحى على 8022صوت وحصل المهندس طارق النبراوى 10 ألاف و 115 صوت ليصبح النقيب العام لمدة أربع سنوات قادمة.

وكان ماراثون الانتخابات مستمرا لمدة 3 أسابيع، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضىعلىانتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا منالمرشحينعلى أكثر من 50% من الأصوات.