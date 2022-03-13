شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى استعراض الرئيس السيسي للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائى.

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الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائى.. يكلف بتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية.. والتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان

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