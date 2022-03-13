شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: انخفاض بأسعار الخضر والفاكهة عن سعر الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاجتماعات مستمرة مع وزراء "التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة"، للعمل على العديد من الملفات بشأن حركة التغيرات في الأسواق وأسعار السلع.

أضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الأسعار شهدت انخفاضا منذ الأمس بمعدل 1 جنيه في كل نوع من أنواع سلع والخضر والفاكهة، أما بالنسبة للزيوت فتم عقد لقاء مع وزير التموين والمنتجين للزيوت وتم التوافق على أنه بدءً من يوم 15 مارس بمعارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات، سيتم طرح الزيوت بأسعار الجملة، مما سيؤثر على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك.

وتابع الدكتور علاء عز، أن مصر تتمتع برصيد كبير من جميع السلع بدون استثناء، و يتم ضخ كميات كبيرة جدا في الأسواق، قائلا: "نعمل سويا لخفض الأسعار في الفترة المقبلة مع الوزراء المعنيين، واتحاد منتجي الدواجن والبيض، وسيخرج الوزراء المعنيين ببيان بما تم التوافق عليه بالنسبة لأسعار الدواجن والبيض، وسيكون هناك خفض كبير في الأسعار".