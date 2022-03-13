شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يصدق على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بمناسبة حلول رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، على صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.