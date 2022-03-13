أول تعليق من منى عبدالغني عقب اصطدام سيارتها بجدار خرساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشفت الإعلامية منى عبدالغني، تفاصيل حالتها الصحية عقب تعرضها لحادث سير يوم الجمعة الماضي أثناء عودتها إلى منزلها، حيث اختلت عجلة القيادة في يدها ما تسبب في اصطدام سيارتها بجدار خرساني، ونقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقالت عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إصابتها عبارة عن كسر ضلعين، كما أنها تحتاج إلى راحة لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.

وأضافت عبدالغني، أنها تحمد الله على إنهاء عملها قبل الحادث بأيام قليلة، حيث أنهت دورها في مسلسل "الاختيار 3"، كما أنهت دورها في فيلم سينمائي تكشف تفاصيله لاحقًا.

ونقلت عبدالغني إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الحادث فيما أظهرت بعض الفحوصات إصابتها بكسر في ضلعين بالإضافة إلى بعض الكدمات والخدوش.

كما أجرت "عبدالغني" مجموعة أخرى من الفحوصات للاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل. يأتي هذا عقب إعلانها تعافيها مؤخرًا من الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون".

اقرأ أيضًا..

- تطورات الحالة الصحية للإعلامية منى عبدالغني بعد تعرضها لحادث سير