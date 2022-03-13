وزيرة الهجرة تشارك في حفل تخريج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، والإعلان عن مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

في بداية كلمتها هنأت وزيرة الهجرة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من المبادرة المتميزة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية المبادرة كونها تستهدف إعداد كوادر وطنية شابة للمساهمة في التعريف بجهود الدولة في هذا الملف الهام وكذلك بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وكذلك أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، كالاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق هذه التنمية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزارة التخطيط من خلال الشراكة بين مركز وزارة الدولة للهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج ومبادرة "كن سفيرا"، بإعلان عضوين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، سفراء لمبادرة "الطريق إلى الأطراف لتغير المناخ cop 27"، وهم مينا حنين باحث ومحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، وجو وهبة - أصغر مصري يحصل على براءة اختراع - بجامعة برنستون الأمريكية، في ضوء الاستعداد الجاري لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، والاستعانة بشبابنا بالخارج في الترويج لجهود الدولة المصرية خارجيا و كنشر ثقافة التنمية المستدامة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.