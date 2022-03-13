حدث في 8 ساعات| موعد نهاية الشتاء ورفع سعر توريد القمح ووفاة أنيسة حسونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي، أبرز معلومات قانون حيازة الكلاب بعد الموافقة عليه مبدئيًّا، وموعد نهاية الشتاء.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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- كتل هوائية باردة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد نهاية فصل الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري وفصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لكن وارد أن يكون هناك انخفاضات لكنها لن تكون مثل التي تحدث في فصل الشتاء.

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- 50 ألف جنيه للترخيص.. أبرز معلومات قانون حيازة الكلاب بعد الموافقة عليه مبدئيًّا

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون حيازة الكلاب الذي تقدم به النائب أحمد السجيني من حيث المبدأ، على أن تستكمل اللجنة مناقشته خلال الأيام المقبلة.

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- وفاة الدكتورة أنيسة حسونة بعد صراع مع السرطان

توفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

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- بعد القبض على "صيدلي التخسيس".. الصيادلة: هذه العقوبات المُنتظرة

علّق الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر (تحت الحراسة)، على واقعة القبض على الدكتور محمد العزب المعروف إعلاميًا بـصيدلي التخسيس، من قِبل مباحث المصنفات بوزارة الداخلية.

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- كورونا في مصر: 62% انخفاضًا من ذروة الموجة الخامسة.. ولهذا توقف البيان اليومي

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات كورونا في مصر انخفاضها التدريجي خلال الأسابيع الماضية، بعد تجاوز ذروة الموجة الخامسة من الجائحة بالبلاد، في الوقت الذي قررت الوزارة التوقف عن نشر الإحصاءات الرسمية للوباء يومياً، والاكتفاء ببيان أسبوعي.

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- كتل هوائية باردة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد نهاية فصل الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري وفصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.

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- التطبيق بدأ.. تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وموعدها السنوي "فيديو"

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنه يوم الأحد الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وليس له أي علاقة بالقانون المدني الجديد.

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