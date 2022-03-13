الموسوعة دائرة المعارف العربية الشاملة في كافة المجالات (إعلان تحريري)

محمد اسماعيل - القاهرة - الموسوعة هي دائرة المعارف التي تقدم للقارئ والمستفيد معلومات في كافة المجالات، وذلك هو هدف فريق العمل في الموسوعة العربية الشاملة والذي يرتكز على السعي المستمر لتقديم كل ما يبحث عنه القارئ، ويظهر ذلك من خلال التصنيفات المتنوعة والكثيرة والتي يسعى مسئولو الموقع باستمرار إلى تطويرها وزيادتها وتطوير محتواها ليتناسب مع عقول القراء واهتماماتهم، فالهدف الذي يسعى إليه الموقع هو أن يحصل القارئ على المعلومة بشكل واضح ومتكامل.

ففريق العمل في موسوعة يدرك جيدًا مدى أهمية تزويد مستخدمي محركات البحث بكل ما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات فدائمًا يحرصون على تقديم الخطوات الصحيحة لكل الخدمات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالأسئلة التعليمية التي تصل إليهم على محركات البحث، يظهر من خلال البحث الدؤوب عن الإجابات الصحيحة لتلك الأسئلة مدى حرص فريق العمل على توفير المعلومة بأكثر من طريقة وأسلوب مصدرها وشرح المنهج الدراسي بطريقة مبسطة تساعد الطالب على الفهم والتعلم. فهو أول موقع إلكتروني يقدم هذا الكم من المحتوى التعليمي لجميع المراحل التعليمية بدءًا من تعليم رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.

لا يقتصر الأمر على الخدمات الإلكترونية مثل نظام نور والأسئلة التعليمية ومقالات منوعة مثل ترتيب الاشهر الميلادية ، فهو وسيلة بسيطة لكل من يسعى إلى التعلم ويرغب في التعرف على كل ما هو جديد في شتى المجالات نجد به المقالات السياحية التي تبرز أفضل المناطق السياحية على مستوى العالم، فساعد بشكل واضح على تحفيز القارئ للتعرف على أهم المناطق السياحية حيث لا يقتصر الأمر على وضع صور فقط بل نجد تاريخ تلك المواقع السياحية مع كل صورة.

فريق العمل في الموسوعة العربية الشاملة يسعى باستمرار إلى الارتقاء بالأسلوب والكتابة، ويظهر ذلك عبر اختيار كلمات وألفاظ لغوية صحيحة مع الحرص على أن تكون المقالات شاملة لكافة الجوانب المطروحة حول الموضوع، ودائمًا يستهدف تطوير طرق العرض بجانب الاهتمام بتوفير أكثر من طريقة عرض فنجد المقالات تناسب العرض من خلال الأجهزة اللوحية والجوالات وأجهزة الكمبيوتر.

بالرغم من أن بداية الانطلاق ليست بالبعيدة فقد كانت الانطلاقة في عام 2017 إلا أن الموقع تمكن من تحقيق نجاح ساحق وواضح خلال فترة قصيرة وذلك ليس بالأمر الهين كما يعتقد الكثيرون، كل ذلك ما هو إلا نِتَاج :

عمل دؤوب ومراجعات مستمرة لكل حرف وكلمة والحرص على التأكد من مدى صدق المعلومات وصحتها

سعى مستمر من أجل التطوير والبقاء في الصدارة فالتهاون في كلمة واحدة ليس من مبادئ فريق العمل فكل كلمة تخرج للقارئ هي نتيجة عمل مستمر دون توقف

مواكبة متطلبات القراء والمتلقي وتوفير كل ما يبحث عنه القارئ وتوضيحه بأكثر من صورة والشمولية في تقديم المعلومات هو ما يتميز به موقع الموسوعة العربية الشاملة وذلك عبر البحث عن تكوين فريق عمل على دراية تامة باللغة وقواعدها ويتمتع بخبرة في إخراج المقال بالشكل المطلوب.

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