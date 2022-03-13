حاول اغتصابها ودفنها.. ضبط دجال متهم بالاعتداء على سيدة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال حلوان، بعد محاولته اغتصاب سيدة ودفنها في المقابر.

وقالت السيدة في التحريات الأولية، إنها تعرضت للتعدي الجنسي والتحرش على يد المتهم، كما اتهمته بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكنها، وقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها وابتزازها للتوقيع والتنازل عن ممتلكاتها، بعدما أوهمها في قدرته على علاجها من مرض نفسي، وحاول ابتزازها للاستيلاء على فيلا ملكها، مهددها بإلقاء ماء نار على وجهها.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتضرر من عامل، مقيم بمنطقة أطلس أمام مسجد الروضة، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل، ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

وأضافت الضحية خلال البلاغ أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، لكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفًا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة 2022 وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.