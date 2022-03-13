كلب حملها دون نهشها.. العثور على جثة رضيعة أمام مطعم بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مطعم شهير بمركز كرداسة، اليوم الأحد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيعة أمام مطعم شهير بنطاق المركز.

وجه اللواء مدحت مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفلة رضيعة ترتدي ملابسها كاملة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، ويرجح تخلص أحد الأشخاص منها بمنطقة نائية بنطاق المركز.

لعبت الصدفة دورها لدىى حمل كلب ضال جثة الرضيعة حديثة الولادة بفمه ثم ألقى بها أمام المطعم المشار إليه، دون نهشها، وعثر عليها الأهالي في الصباح، وأبلغوا الشرطة.

كلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور عليها والطرق المؤدية إلى المكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.