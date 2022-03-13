النيابة تحقق في وفاة لاعب النادي الأهلي زياد إيهاب.. والمناظرة الأولية: شرخ بالجمجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تجري النيابة العامة بعين شمس، تحقيقات موسعة في وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي، نتيجة سقوطه من شرفة عقار بمنطقة عين شمس.

وكشفت المناظرة الأولية للنيابة للجثمان، عن وجود كسور متفرقة بالجثمان، بجانب شرخ بالجمجمة نتيجة "السقوط من علو مرتفع".

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا بسقوط شخص من شرفة عقار منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثمان اللاعب زياد إيهاب حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي 2003 أسفل عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

كان خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، أكد أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

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