شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزيرة التخطيط يشهدان تخرج الدفعة الأولى لمبادرة "كن سفيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة ”كن سفيرا” للتنمية المستدامة ، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

شارك فى الحفل السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، ود. ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأطلقت وزارة التخطيط مبادرة "كن سفيرا"، من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، لتخريج شباب قادرين على نشر أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.

كما تهدف المبادرة أن يكون الخريج سفيرا للتنمية المستدامة، وأن يكون مؤهلا لنشر ما تعلمه فى محيطه المجتمعى، حيث يدرس آليات إجراء مشروعات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على أرض الواقع كمشروعات حياة كريمة .