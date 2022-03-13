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ترك الخصومة في دعوى وقف انتخابات اللجنة الأوليمبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأوليمبية، ووقف تلك الانتخابات المقرر لها يوم السبت 23 ـ 4 ـ 2022.
اختصمت الدعوى وزير ، والمهندس هشام حطب، بعد أن شرعت اللجنة الأوليمبية في تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وحددت لها 23 أبريل القادم.
وأكدت مقيم الدعوى، أنه سبق وتقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنة 2021، والذي هو قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد أزمة اتحاد الفروسية الذي يترأسه حطب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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