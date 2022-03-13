ضبط شخص بحوزته شادو وبودر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أحد الأشخاص، بحوزته كمية من مخدري "الشادو والبودر".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدري "الشادو، البودر" وزنت 2.900 كيلو جرام – سلاح أبيض "سنجة"-مبلغ مالي-هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.