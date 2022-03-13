شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 25 قضية مخالفة قانون الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الفيوم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط 8 قضايا، بمضبوطات بلغت (55٫175 طن أعلاف متنوعة ومختلفة الأحجام-2 طن حاصلات زراعية – 1180 عبوة أدوية بيطرية – 150 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص).

ونجحت الحملات في ضبط (مخزن عشوائي لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص)، بمضبوطات بلغت (31575 عبوة مقرمشات مختلفة الأحجام لمواد غذائية بدون ترخيص).

وفي مجال حماية الثروة السمكية، ضبطت الحملات 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.