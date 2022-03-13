"تركها وارتبط بغيرها".. الإعدام لسيدة حرقت زوجها في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكما قضائيا بإعدام ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما والارتباط بأخرى في دار السلام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوص الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمتين "ر.ك"، ٣٢ سنة، ربة منزل وشقيقتها "ر.ك"، بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه "أحمد خالد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم علي قتله.

وأعد السيدتان مادة معجلة للاشتعال و"قداحة" وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهما على المجني عليه إلا وقامت الأولى "زوجته" بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده، وألقت مصدرا حراريا ذا لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه ومات متأثرا بالحروق التي أصابته.