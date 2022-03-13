حرقها وسط الشارع.. المؤبد لعامل قتل ابنته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، متهما بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل طفلته حرقا.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 2147 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم (سوداني الجنسية) قتل المجني عليها طفلته عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك على إثر خلاف سابق بوالدتها لرفضهـا مقابلته لحل خلاف بينهما، فقرر الخلاص منها بغرض الانتقام.

وأضافت التحقيقات أن المتهم، عامل، ترصد لابنته، وفور رؤيتها بمكان بعيد عن الأعين سكب عليها مادة سريعة الاشتعال وأشعل فيها النيران وفر هاربا.

وأبلغ أحد المارة النجدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبتفريغ الكاميرات وجمع المعلومات دلت على قيام الأب بارتكاب جريمته، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.