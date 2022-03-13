الدفاع المدني تجابه نيران شقة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جابه رجال الدفاع المدني نيران حريق شقة سكنية بمركز منشأة القناطر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع شرق البلد قرية بهرمس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة سكنية، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتمكنوا من السيطرة عليها دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وملابساته.