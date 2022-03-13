السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بساقية مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب داخل وحدة سكنية بمنطقة ساقية مكي غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بحارة ماضي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة سكنية، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتمكنوا من السيطرة عليها دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وملابساته.