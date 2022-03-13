تأجيل استئناف تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ 10 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الإعلامي تامر أمين، يطالب الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 10 إبريل المقبل.

جاء قرار التأجيل لتقديم سي دي يحتوي على فيديو وتعليق عبد الناصر زيدان على حكم تغريمه.

وأقام "أمين" دعواه على سند من نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا، وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة له.

وأضاف أن نشر "زيدان" لتلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له بتعويض 10 ملايين جنيه.

وصرّح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تُحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها وتصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السبّ والقذف.