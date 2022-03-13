رئيس "برلمانية مستقبل وطن" ينعى أنيسة حسونة: "سيدة مناضلة ووطنية مخلصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نعى النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق.

وقال رشاد، في بيان له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "خالص تعازينا القلبية في وفاة البرلمانية السابقة، والسيدة المناضلة، والوطنية المخلصة، د. أنيسة حسونة، والتي فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها".

وتباع رئيس برلمانية مستقبل وطن: "تغمد الله الراحلة الكريمة بالرحمة والمغفرة، وأكرم مقامها، وثقّل ميزانها، ويسّر حسابها، ويمّن كتابها، وأسكنها فسيح جناته، وجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها."

كما قدم رشاد العزاء لأسرة الراحلة، قائلا: "خالص تعازينا للأسرة الكريمة.. ألهمهم الله عز وجل جميعًا الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.