"تنسيقية الأحزاب" تنعي أنيسة حسونة إحدى رائدات العمل الخيري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسي، وفاة الدكتورة أنيسة حسونة، إحدى رائدات العمل الخيرى والبرلمانية السابقة، التى توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.

وقدمت التنسيقية، خالص التعازي لأسرة الفقيدة وتلاميذها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.