تعزيز التعاون.. تفاصيل لقاء جبالي رئيسَ مجلس الأمة الكويتي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الكويت، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وأكد جبالي بالغ اعتزازه بتلك الزيارة الأخوية إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات المصرية- الكويتية في المجالات كافة، خصوصاً على الصعيد البرلماني.

وأكد رئيس مجلس النواب تطلع مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني المصري- الكويتي والتنسيق بين المجلسين في كل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية؛ بما يدافع عن المصالح الحيوية للبلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.

وأكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالغ اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة، مؤكداً عمق ورسوخ العلاقات المصرية- الكويتية في المجالات كافة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدَين الشقيقَين.